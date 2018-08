Køer, får, geder, grise, høns og kantine, DM i håndmalkning og meget mere på årets Mælkefestival den 15.-16. september.

Helle: I weekenden den 15.-16. september mødes by og land i Helle Hallen til årets Mælkefestival, som man bestræber sig på at gøre til en oplevelse for både store og små. Er man glad for dyr, så er der både køer, får, geder, grise og kaniner samt noget så eksotisk som en rodeotyr. Lørdagen står i malkekøernes tegn, og om søndagen er det kødkvæget, der indtager pladsen.

Der er naturligvis kåring af de mange dyr i ringen, som bl.a. også fyldes med hundeopvisning, trampolinspring og veterantraktoropvisning. Dertil kommer kaninhop konkurrencer og meget mere. DM i håndmalkning, hvor alle kan være med til at kæmpe om at blive mester i dette. Grisevæddeløb, afvikles af Landboungdom, hvor de kårer den hurtigste gris. Maskiner og traktorer i alle størrelser, hvor børnene kan prøve pedaltraktorbanen eller hoppe/legeland, mens de voksne tjekker de rigtig store maskiner og traktorer ud.

På Bolig og fritidsmessen kan du finde inspiration indenfor blandt andet hus og have, kunst og boligindretning, livsstil og velvære, grøn energi, cykler og scootere, dametøj og meget mere. Særlig til børnene er der åbnet op for gratis adgang til svømmehallen og skydebanerne. Ponyridning kan også prøves.