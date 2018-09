Købmandssøn fra Varde blev stor bilforhandler

Han blev derefter udlært købmand. Men han indså hurtigt, at en lille, lokal butik ikke var gearet til fremtiden. Butikken blev solgt, og i stedet købte han en tredjedel af Toyota i Varde med henblik på at købe resten senere. Sådan gik det imidlertid ikke, så efter en kort afstikker hos IBM blev han kontaktet af den danske Ford-importør, som gerne ville have ham til Herning.

- Jeg er vokset op i Varde, hvor jeg gik på handelsskolen. Mine forældre drev en mindre købmandsbutik, og da jeg var 18 år, døde min far meget pludseligt, og så var jeg nødt til at tage over, forklarer Bjarne Nielsen.

Så det er gået stærkt for den tidligere revisor, som slet ikke skulle have været bilforhandler, og som overhovedet ikke interesserer sig for at køre stærkt.

Varde: I denne tid er det 30 år siden, at Bjarne Nielsen, der stammer fra Varde og blandt andet driver to store bilhuse i Esbjerg, grundlagde Bjarne Nielsen A/S, som i dag er én af landets største bilkoncerner med ti bilhuse på Sjælland og i Jylland samt ejerskab af blandt andet Bilernes Hus i Silkeborg.

Svært at forstå

- Her var man nemlig klar over, at den lokale Ford-forhandler var på nippet til at gå konkurs. Jeg tog derop og kiggede lidt på det, kontaktede nogle banker og stak i det hele taget fingeren lidt i jorden for at finde ud af, om der var basis for at tage over, fortæller Bjarne Nielsen i en pressemeddelelse.

- Jeg valgte samtidig at ændre navnet fra Midt-Auto til Bjarne Nielsen A/S, for der skulle trækkes en streg i sandet. At det er 30 år siden, det er svært at forstå, siger Bjarne Nielsen.

I 1990 overtog Bjarne Nielsen yderligere to Ford-bilhuse, og siden er flere nye forretninger kommet til. I jubilæumsåret råder koncernen således over ti store bilhuse, som er fordelt med fire på Sjælland og seks i Jylland. Ud over Ford er Bjarne Nielsen også autoriseret forhandler af mærkerne Volvo, Renault, Dacia, Mazda og KIA.