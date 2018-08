Købmand og skolebørn pakker fuglehuse til hele Danmark

13.000 fuglekasser er i denne weekend pakket i Skovlund. De skal ud til hele Danmark som følge af købmandens vilde idé.

Skovlund: Da René Schmidt Kjær blev Min Købmand i Skovlund, var det som Danmarks yngste købmand, kun 22 år gammel. Nu, 10 år efter, har han endnu ikke løbet hornene af sig. Han får vilde ideer, og han fører dem ud i livet. Som nu at give børn i hele Danmark mulighed for at komme ned i den lokale købmandsbutik og bygge eget fuglehus. - Jeg har brugt 100 timer på det. For de andre købmænd i kæden syntes også, at det var en god idé, siger René Schmidt Kjær.

Fuglekasserne Den 29. december kan børn samle fuglekasser i alle de 180 medlemmer af kæden Min Købmand i hele Danmark.Hver købmand får 72 samlesæt. Antallet er beregnet af kædens marketingafdeling.



Ideen er René Schmidt Kjærs.



Savværket har savet stykkerne op og boret hul i fronten.



Det bliver mejser, der kan glæde sig til de nye hjem.

Foto: Martin Ravn Jon Lundgaard med Tessa, der hver dag tager bussen fra Ølgod til sin 9. klasse på friskolen i Skovlund. En lillesøster i 3. klasse går også i skolen her, fordi familien blev trætte af skolen i Ølgod. Jon Lundgaard sidder til daglig ved en computer, som klagechef ved Siemens Wind Power, så han kan godt mærke, at det her er hårdere fysisk arbejde. Foto: Martin Ravn

78.600 stykker træ Derfor har han indhentet tilbud og skaffet træ direkte fra savværk, søm, poser, hammere og hvad der ellers skal til. - 78.600 stykker træ, 260.000 søm, 40.000 clips, 13.500 plastikposer, 13.500 flyers og 150 halv-paller, remser han op og fortsætter: - Det er helt vildt. Emballage og transport koster lige så meget som træet. I alt løber fuglekasserne op i 520.000 kroner. Hver købmand i kæden, 180 i alt, får 72 fuglekasser ud, og den 29. september får alle børn mulighed for at tage i deres lokale Min Købmand og bygge sig et fuglehus. Er du fugleinteresseret? - Overhovedet ikke, siger købmanden uden betænkning.

Foto: Martin Ravn Købmanden og drengegruppen. Mads forrest i sort t-shirt, Victor og med blåt Philip. Drengene arbejder i én gruppe. De er vant til team-arbejde fra friskolen. Foto: Martin Ravn

Elever og forældre pakker Han er bare interesseret i, at der foregår noget i hans butik, så han kan opretholde den lokale opbakning. Foreløbig er det gået meget godt. Omsætningen ligger på 20 millioner kroner om året, hvilket er seks mere, end da han tiltrådte, men der skal stadig ske nyt, altid. - Jeg synes jo også bare, det er sjovt. Også at jeg har fået friskolens elever og forældre til at stå for at pakke. Så tjener de penge til skolen ved det, siger René Schmidt Kjær. Alle parter havde håbet, at de 13.000 fuglekasse-samlesæt var pakket denne weekend. Men sådan går det ikke. Pakkeriet skulle lige finde sin rytme, og der skal også pakkes nogle aftner, frem mod endelig deadline den 5. september. - Der skal vi være færdige, for fuglekasserne skal hentes og transporteres ud til alle købmændene, siger René Schmidt Kjær og fortsætter: - Fuglekasserne kommer til at fylde tre lastbiler.

Foto: Martin Ravn Karoline og med ryggen til lillesøster Sofie. Sofie går kun i 5. klasse, men hun vil gerne med over og pakke. Lønnen til elevkassen er 1 krone per pakket fuglekasse-samlesæt. Foto: Martin Ravn