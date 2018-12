- Vi har egentlig brugt det meste af 2018 på at etablere os som en stor virksomhed. Og selvfølgelig har vi også brugt en masse tid på at lægge en forretningsplan for fremtiden, fortæller Gitte Bruun om året, der er gået.

Allerede i 2017 begyndte der at ske store forandringer i Kiwa Inspecta. Virksomheden i Nørre Nebel opkøbte nemlig de eneste to andre Kiwa afdelinger i Danmark og gik fra 60 medarbejdere til 100.

- Vi vil sætte os på flere områder og dermed forhåbentlig kunne fordoble medarbejderstaben. Præcist hvad vi vil sætte os på, kan jeg ikke fortælle nu, da det er for tidligt i processen til at offentliggøre, fortæller Gitte Bruun, som er HR og Økonomichef i Kiwa Inspecta.

Nørre Nebel: Kiwa Inspecta, som til daglig ledes af de tidligere ejere, ægteparret Gitte og Jens Bruun, og ligger i Nørre Nebel, har store ambitioner for de kommende tre år. Planen er at gå fra 100 medarbejdere til 200.

Kiwa Inspecta laver kvalitetstjek og godkender blandt andet elevatorer, rulletrapper, tankvogne, store bygninger, kedler og kølere. Derudover giver de certificeringer til forskellige virksomheder og fagfolk, afholder kurser og sidst men ikke mindst har de en afdeling og laboratorium, som udelukkende tager sig af skimmelsvamp, asbest og lignende. Hele formålet med alt hvad de laver, er at sikre sikkerheden for borgere og personale rundt omkring i Danmark og udlandet.Kiwa Inspecta blev startet af Gitte og Jens Bruun i 2006, dengang under navnet Jebru Inspektion. I 2010 blev Jebru solgt til virksomheden Inspecta, og igen i 2015 blev Inspecta solgt til den hollandske familieejede virksomhed Kiwa. Gitte og Jens Bruun sidder begge som en del af ledelsen i dag. Jens Bruun som administrerende direktør, og Gitte Bruun som HR og økonomichef. 85 procent af Kiwa Inspectas arbejdet foregår i Danmark, men ud af Kiwa Inspectas 13000 kunder ligger cirka 15 procent i udlandet. I dag rummer Kiwa Inspecta 100 ansatte og hovedkontoret ligger i Nørre Nebel.

Masser af kapacitet

Udover hovedkontoret, som ligger i Nørre Nebel, har virksomheden også laboratorier i Esbjerg og Kolding og afdelinger på Sjælland, derfor er der ifølge de tidligere ejere og nu ledere i firmaet masser af kapacitet til at have store ambitioner.

- Vi er sikre på, at firmaet sagtens kan rumme udvidelsen. Vores største bekymring er egentlig, om vi her på hovedkontoret har kontorplads til den ekstra administration, der nok bliver nødvendig. Men det er et problem, vi må se på til den tid - hvis det overhovedet bliver et problem, forklarer Gitte Bruun, som sammen med sin mand Jens Bruun byggede hovedkontoret i Nørre Nebel tilbage i 2009.

Selvom de i Kiwa Inspecta ikke vil løfte sløret for, hvad de nu vil beskæftige sig med, kan de dog fortælle, at de er i gang med at blive kvalificeret til det nye fagområde, og det er en proces, som kan tage mange måneder.