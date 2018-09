Kirkestrid: Formand for menighedsråd går på grund af mistillid - næstformand og kasserer trækker sig

Seks år i menighedsrådet, de fem år som formand, er nu slut for Anne-Mette Strebel, Ølgod. Hun har i en mail til biskop, præster, provst og øvrige menighedsrådsmedlemmer meddelt, at hun trækker sig helt fra rådet. Det sker på baggrund af, at næstformand og kasserer har trukket sig fra deres hverv, men begge bliver i menighedsrådet. Men i forbindelse med deres anmodninger om fritagelse fra hverv, er der fremkommet beskyldninger mod Anne-Mette Strebel, oplyser hun i mailen.

Der er stor interesse for det kirkelige arbejde i Ølgod. Der var i 2016 kampvalg og en næsten uhørt høj stemmeprocent på 40,4 procent. I Varde Sogn stemte til sammenligning 11,1 procent.Der er to kirker under menighedsrådet, nemlig Ølgod og Bejsnap.

Vi kunne ikke samarbejde

Et af de medlemmer, som angiveligt er kommet med beskyldninger, er Aksel Østergaard Nielsen, afgående næstformand.

- Jeg vil sige, at jeg ikke kan se mig i et samarbejde med Anne-Mette Strebel fremover. Det har jeg begrundet over for de øvrige menighedsrådsmedlemmer i min opsigelse som næstformand, siger Aksel Ø. Nielsen.

Men han vil ikke uddybe disse argumenter i avisen.

Den afgående kasserer, Eva Holt Johannessen, vil ikke kommentere sagen over for JydskeVestkysten, oplyser hun.

Anne-Mette Strebel slutter sin mail med, at hun er ked af, at hun ikke kan følge opgaver til dørs.

"Men jeg kan ikke se mig selv i Ølgod Menighedsråd med den mistillid, der er til mig", skriver hun.

Over for JydskeVestkysten vil hun ikke uddybe yderligere.