Kirkens Hus til 21 mio. kr. bygges på et fundament af enighed

Varde: Et enighedsråd skulle Varde Menighedsråd måske kalde sig. I hvert fald når det kommer til Varde Sogns største og mest bekostelige byggeri i mange år. Kirkens Hus til 21 millioner kroner, som allerede i september 2019 skal stå færdigt og opføres på Sct. Jacobi ved siden af den gamle og nu ret så faldefærdige tekniske skole.

Torsdag eftermiddag i konfirmationsstuen i præstegården på Vestervold afslørede menighedsrådsformand Karen Vendler foran cirka 50 tilhørere, hvilket af fem projekter, som nyder fremme og skal være Kirkens Hus. Vinder er Cubo Arkitekterne og Niras, hvis hvide og kileformede bygning fejer al modstand til side.

- Jeg er rigtig glad. Jeg er mest glad over, at der er så stor enighed i menighedsrådet, at vi kan få det til at spille, siger Karen Vendler.

Provst Lise Hindsholm sad med i bedømmelsesudvalget. Hun begrunder enigheden på følgende vis:

- Vi er alle sammen enige i, at det både tager sig bedst ud og opfylder ønskerne.

Et ønske om blandt andet en fælles arbejdsplads for de ansatte, der i dag er spredt på flere adresser i Varde by. Så derfor var medarbejderne om nogen spændte på vinderprojektet. Blandt andre regnskabsmedarbejder Lise Jeppesen, som i dag har kontor på Lundvej.

- Det er flot. Jeg var meget spændt. Det er min hverdag, der skal fungere. Og at vi bliver samlet, det bliver dejligt, siger Lise Jeppesen