Kirke svarer på kritik om at svømme i penge: - Vi har allerede sat skatten ned

Varde Kommune: Ølgod Menighedsråd fik en ekstra udgift på cirka 600.000 kroner i forbindelse med afskedigelse af kirkegårdsleder Verner Nielsen, og på baggrund af det kritiserede menighedsrådsmedlem og tidligere sognepræst Hans Vestager menighedsrådene for at svømme i pengene. Sagen var, at Ølgod Menighedsråd ikke kunne få dækket den ekstraordinære udgift af provstiet, men alligevel sagtens kunne betale.

Provst Lise Hindsholm har drøftet sagen med provstiudvalget, og hun kommer på den baggrund med følgende skriftlige svar på kritikken om, at menighedsrådet ikke kunne få penge fra provstiudvalget i Varde Kommune: "Provstiudvalget ser det som sin opgave at følge og støtte de menighedsråd, der får store uforudsete udgifter, hvad enten det skyldes personalesager eller andre forhold. Intet menighedsråd kommer til at gå konkurs. Men findes der mange såkaldt frie midler i menighedsrådets kasse - eksempelvis uforbrugte midler på lønbudgettet - vil provstiudvalget ofte vurdere, at en del af disse midler skal indgå i løsningen af problemet. Det aftales i så fald i en forhandling med menighedsrådet."

"Provstiudvalget finder det positivt, at menighedsrådene forvalter de økonomiske midler således, at de i ekstraordinære situationer kan magte den økonomiske udfordring."