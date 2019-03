Kim og Henrik styrer DM fra et klasseværelse

For andet år i træk er Varde Badminton Klub værter ved DM for ungdomsspillere, det vil sige badmintonspillere fra U9 til U19.

Det er ham, der står for at styre alt det praktiske, mens Henrik Lykke har styr på kampprogrammet.

Der er meget at holde styr på, når der er DM i badminton for ungdomsspillere rundt om i hallerne i Varde Kommune, samt i haller i Ribe og Grindsted.

Arrangeres i samarbejde med Badminton Danmark.Varde Badminton Klub har lavet en aftale om at står for arrangementet tre år, i år er det andet år.De frivillige kommer både fra Varde Badminton Klub men også de haller og klubber, hvor DM spilles rundt om hele Varde Kommune samt Grindsted og Ribe.Resultaterne kan man løbende følge på cup2000.dk , (vælg den rigtige turnering).

Kim Lauridsen skal både følge med på computeren, tage telefonen - det er hans nummer, der hænger på en stor, gul seddel på indgangsdøren - og han har mange andre opgaver rundt omkring på campus for at holde styr på DM i badminton for ungdomsspillere. Foto: Martin Ravn

Hovedkvarteret

De har oprettet et hovedkvarter i et klasselokale på Campus Varde, og et kig ind gennem glasset til andre klasselokaler afslører masser af soveposer, for det er også her på skolen, at 930 deltagere har overnattet fra fredag til lørdag, mens der er tilmeldt over 700 overnattede til søndag.

- Vi havde deltagerrekord sidste år med 1100, det væltede vi fuldstændig i år med 1400. Det væltede positivt, siger Kim Lauridsen og tilføjer, at der er plads til flere spillere i kampprogrammet, men at det kniber med mere plads til overnattende og muligheden for at give dem mad.

- Vi skraber rammerne, siger og fortæller, at så vidt han ved, er alt overnatning i Oksbøl også udsolgt.