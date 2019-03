Kim er sjællænderen, der laver radio på vestjysk maner

Det stod ellers ikke skrevet i stjernernes tegn, at Kim Thorsen skulle lave radioindslag fra det vestligste Jylland. Kim stammer fra Køge, hvor han begyndte at lave lokalradio som amatør. Men i de sidste år var han lønnet medarbejder på Radio Køge.

Manden, som fremover bliver anker på disse nyheder, er Kim Thorsen, 54 år, som selv kender egnen. Efter en årrække at have boet i Vester Nebel, har Kim slået sig ned i Hjortkær - en lille by i den sydøstlige del af Varde Kommune.

Hjortkær: Radio VLR er ved at opruste lokalt. I Varde og Esbjerg kommuner skal der fremover være mere lokalstof ind imellem populærmusikken for de lidt modne radiolyttere.

Hvis du har et tip til Kim om, hvad kan kunne lave et radioindslag om, så er mailen åben. Han kan kontaktes på varde@vlr.dk i øvrigt står VLR oprindeligt for Vejle Lokalradio, og forkortelsen er bibeholdt, selv om stationen nu langt fra kun sender til Vejle.

Han hjalp til på hotel

- Min kones morbror overtog først i halvfemserne Hotel Gørding. Vi var ovre at hjælpe i køkkenet ved store selskaber. Vi hørte Radio Victor fra Esbjerg imens. Jeg kunne lide stationen og ville ind at se den. Så fik jeg at vide, at der var et ledigt job, siger Kim Thorsen, som altså tog springet fra Østsjælland til Vestjylland i 1996.

I dag bor han med konen Anne Kirsten Olsen på landbruget ved Hjortkær. Det er et bofællesskab, hvor også sønnen og svigerdatteren bor. De deler indgang til to boliger i landejendommen, som er købt for 2,8 millioner kroner. Der skal dog ofres lidt ekstra.

- Jeg har hele tiden lovet min kone, at vi skulle have et sted med plads til heste, når vi flyttede til Vestjylland. Ok, det er er sent, siger Kim med et smil om løftet, der endelig er indfriet. Parret har trods alt boet i Vestjylland i 23 år, og landejendommen blev først købt i efteråret 2017.