Kim Schou er med i ny lokalradio

Varde: Lokale ildsjæle blænder nu op for en ny radiostation i Varde Kommune, nemlig Radio Varde, der kan findes på 89,2 MHz.

- Der er masser af radioer i Danmark, men det er alle sammen radioer, der kører med samme format: Masser af musik, mange annoncer og ikke ret mange informationer, fortæller Kim Schou, der er en af iværksætterne, i en pressemeddelelse.

Kim Schou er allerede kendt i Varde som radiovært, i tidernes morgen var det ham, der grundlagde Radio Charlie, og han bliver også en af dem, der kommer til at sidde bag mikrofonen.

- Vores format kan måske minde lidt om Radio24syv - bare for Varde Kommune. Altså talkradio, hvor alle vores interviews vil kunne høres i æteren på 89,2 MHz, siger han.

Kim Schou opfordrer alle til at henvende sig til radioen, hvis de har gode historier at fortælle, uanset om man er politiker, repræsentant for erhvervslivet eller privatperson.