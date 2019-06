Kim Larsen blev skelsættende for udviklingen af Owen Luft

På 30 år er Owen Luft Kånsert gået fra at være et sted for lokale bands til en festival, der trækker de største navne til Vestjylland.

Nordenskov: Det begyndte med en blokvogn, melodigrandprix og lokale orkestre til den første Owen Luft Kånsert i 1990 - i år er det 30. gang, musikken spiller i Nordenskov.

Henrik Pedersen, der hele sit liv har boet i byen, var med til at starte det hele. Han fortæller, at 1996 blev et skelsættende år for udviklingen mod det, Owen Luft er i dag.

- Fire uger før fik vi tilbudt Kim Larsen, så vi holdt vores egen Owen Luft, og så holdt vi Kim Larsen koncert. Her fik vi blod på tanden til mere, for vi så, at vi kunne samle nogle folk i Nordenskov, siger Henrik Pedersen.

I 1997 og 1998 var koncerten en kombination af mere kendte navne og de lokale, mens 1999 blev det første år uden den lokale musik. Her kom Smokie og Powl på plakaten.