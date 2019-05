Kim, Kauko og bolden var løs i auktionsteltet

Boldklubben Vestkysten holdt auktion for varer til over 50.000 kroner, der var sponseret af firmaer og private.

Oksbøl: Regnen spiller en trommehvirvel på den hvide teltdug, mens mødre med børn på skødet drikker cola og spiser popcorn, der flyder på bordene med nervøst velour. Mandige og modne mænd slår mave efter en god fredagsfrokost og skyller ned med en fadbamse. Klar til at byde på varer for over 50.000 kroner, som Boldklubben Vestkysten havde fået sponseret af både firmaer og private. Alt er velkomment ifølge dagens auktionarius Kim Tobiasen. - Vi har solgt slaver, vi har solgt gaver, vi har solgt alverdens oplevelser, sagde Kim Tobiasen, der til daglig er direktør i Sparekassen Kronjylland. Og han spillede bolden ud til publikum, der som det sidste kunne byde på nogle ret så historiske fodboldstøvler, som EfB's finske sisu i form af Joni Kauko havde doneret. Det var de støvler, han scorede til 2-1 til EfB over Vejle i det 92. minut i grundspillets sidste kamp i Superligaen i fodbold. Et mål til millioner, da EfB derved kom i mesterskabsspillet.

Hvidvaskningsdirektivet er sat ud af kraft i eftermiddag, hvis nogen har mange kontanter på sig. Auktionarius Kim Tobiasen, Billum

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Pengene fra auktionen går i år til den nye Goal Station til 1,6 miilioner kroner. Foto: Henrik Reintoft

Hvidvaskning i teltet Og for en kort stund vendte han det blinde øje til, hvis folk ikke havde MobilePay eller betalingskort. - Hvidvaskningsdirektivet er sat ud af kraft i eftermiddag, hvis nogen har mange kontanter på sig. Og han lagde fornemt ud med at sælge et gavekort på 1.000 kroner til Vrøgum Taxa for 1.000 kroner. - Er der ingen, der byder højere, lød det lokkende fra Kim Tobiasen. Men godt nok er Kim Tobiasen kendt for at sætte ting i gang og at gøre en god handel. Der er dog en grænse.

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Egon Ehmsen fra sponsorudvalget forventer, at de i år ved sportsfesten når op på mindst 26.000 kroner i overskud som i fjor. Foto: Henrik Reintoft

Frokost Bag auktionen stod blandt andre Egon Ehmsen fra sponsorudvalget. Han fortæller, at det er andet år, at de holder auktionen, som i år var peppet op af Vivian Frøsig og Gitte Vind fra Oksbølby. De diskede op med en frokost for at trække flere til den efterfølgende auktion. Godt 60 var med til frokosten. Og pengene sad nok lidt løsere ved den efterfølgende auktion. Blandt andre Erik Jensen, der slog til og købte en haveslange på rulle for 400 kroner. - Jeg sidder i Goal Station-udvalget. Så jeg er nødt til selv at spytte i kassen, siger han og slår et stort grin op. Goal Station er et kombineret træningskoncept og en bane. 1,6 millioner kroner skal Boldklubben Vestkysten samle ind til projektet. Auktionen er en del af sportsfesten, der slutter lørdag med spisning og fest i teltet.

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Som en del af auktionen var der først amerikansk lotteri. Foto: Henrik Reintoft

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Sportsfesten var ebbet ud, men er nu igen for andet år vendt stærkt tilbage. Foto: Henrik Reintoft

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT De lokale bedemænd var også på plads og satte liv i arrangementet. Foto: Henrik Reintoft

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Ung som gammel deltog i auktionen i festteltet på Oksbøl Stadion. Foto: Henrik Reintoft

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Finsk sisu i form af Joni Kaukos fodboldstøvler, der scorede det ret så berømte mål i EfB´s sidste kamp i grundspillet mod Vejle Boldklub. Foto: Henrik Reintoft

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Kim Tobiasen fik smilene frem. Foto: Henrik Reintoft

