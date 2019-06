Kemikalie gjorde syv ansatte syge: Medarbejder kræver erstatning fra Varde-virksomhhed

På vegne af et medlem vil fagforeningen 3F kræve erstatning fra Sky-Light, fordi et stof på fabrikken har gjort medarbejdere syge. Sky-Light har endnu ikke hørt noget, fortæller administrerende direktør.

Varde: Fagforeningen 3F er på vegne af et medlem ved at forberede en erstatningssag mod Sky-Light, der er en plastikvirksomhed i Varde. Det oplyser 3F's presseafdeling. På Sky-Light har syv ansatte fået kroniske lungesygdomme efter at have arbejdet med et farligt kemikalie på virksomheden. Villy Nielsen, formand for 3F Varde-Billund, vil ikke sige så meget om sagen, fordi den behandles af 3F's juridiske afdeling. - Men der er ingen tvivl om, at vi mener, at Sky-Light i forhold til den måde, det har ageret på, er erstatningspligtig for de skader, der er sket, siger han. Søren Kjær Larsen, der er administrerende direktør for Sky-Light, oplyser, at Sky-Light ikke har hørt fra 3F. Derfor har han ingen kommentarer til den kommende erstatningssag. - Vores fokus er at bakke de berørte medarbejdere op, skriver han i en mail til avisen.

PMDA på Sky-Light Fra 2009-2017 har Sky-Light, en plastikvirksomhed i Varde, brugt et kemikalie, der hedder PMDA.

Syv er blevet kronisk syge, og det er påvist, at PMDA er årsag til deres allergiske astma. Mindst tre har fået deres astma anerkendt som en arbejdsskade.

Der er ikke indført et nyt kemikalie, efter PMDA er blevet udfaset. Men efter en test af et muligt erstatningsstof fik virksomheden et påbud, fordi Arbejdstilsynet fandt mangler i Sky-Lights forberedelse og i forhold til ventilationen på maskinen.

Fagforeningen 3F vil nu søge erstatning for et af sine medlemmer.

Ukendt beløb 3F oplyser, at det kun er én sag, som fagforeningen har under forberedelse. Her skulle der være sendt en erstatningsopgørelse med påkrav om betaling. Hvis der ikke betales, vil 3F stævne Sky-Light, oplyser 3F. Det vil sige, at de to parter mødes i retten. Der kan komme flere sager. I alt er syv blevet syge af at have arbejdet med PMDA på Sky-Light, og 3F oplyser, at der er nogle medlemmer, som vil se, hvordan den første sag forløber, før de eventuelt også vil ønske erstatning. Det har ikke været muligt at få oplyst, hvor stor en erstatning, som 3F ønsker fra Sky-Light. Ifølge 3F's juridiske afdeling er det en personfølsom oplysning, som man ikke må udlevere på grund af EU's databeskyttelsesregler.

Møde med syge medarbejdere Søren Kjær Larsen har tidligere fortalt, at ledelsen, sikkerhedsorganisationen og de syv syge medarbejdere skal holde et fælles møde for at få en grundig snak om forløbet, der førte frem til de alvorlige sygdomstilfælde. Tillidsmand Eigil L. Pedersen oplyser, at mødet kommer til at ligge uge 34 eller 35, altså i slutningen af august.