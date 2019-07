Kate Skjerning lyser op med kunstinstallation i Oksbøl

Oksbøl: Kunstner Kate Skjerning i Oksbøl er aktuel med et nyt kunstprojekt, en lysinstallation skabt af lampeskærmestel med hæklerier og knytninger om trådene og med indlagte solcellelamper, der lyser op på Ål Præstesø.

Søen i skoven ved Oksbøl er nærmeste nabo til flygtningekirkegården, og det er der en vis symbolik i.

- Symbolikken med at tænde et lys i mørket, fremhæver områdets nu så fredelige karakter - i forhold til tiden som flygtningelejr, hvor folk levede en turbulent periode af deres liv her, siger Kate Skjerning og tilføjer:.

- Det smukkeste tidspunkt at opleve installationen på vil være omkring skumring, hvor mange lamper langsomt tændes.

Tid og sted: Nu frem til og med den 28. september. Ål Præstesø, parkering på Præstegårdsvej cirka 100 meter fra søen.