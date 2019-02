Kastrupsen ønsker flere penge - og anerkendelse - til Samuelsgården

Henrik Vej Kastrupsen (L) mener, at Samuelsgården får for få penge i ny tildelingsmodel. Borgmester afviser kritikken.

Oksbøl: Samuelsgården i Oksbøl er det klubmiljø i kommunen, hvor forældrene betaler mest i kontingent, og hvor børnene klart får flest tilbud. Her er mange åbningsdage, der er en dyregård, og der er en årlig koloni i Sverige.

Men det bliver ikke anerkendt af Varde Kommune, når den giver lige mange kroner per fremmødt barn uanset klubbens størrelse, og hvad den tilbyder, mener Henrik Vej Kastrupsen (L). I økonomiudvalget stemte han derfor imod en ny tildelingsmodel.

Han ønsker en model, der i højere grad tilgodeser klubber, der gør det godt og derfor har mange medlemmer. Og så er han åben over for at finde flere penge til klubberne, efter der ellers er blevet sparet på dem flere gange over de seneste år.

- Vi taler om, at vi gerne vil have fyrtårne i Varde Kommune. I Outrup har man speedway, og man er ved at lave et nyt teaterhus til 7-kanten inde i Varde. Det er rigtig fint, men så savner jeg bare lidt, at man kan anerkende, at der er et fyrtårn, der hedder Samuelsgården, siger Henrik Vej Kastrupsen.