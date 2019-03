Karsten kaster snøren ud efter turisterne

Billum: Med en beliggenhed 50 meter fra Rema-krydset i Billum håber Karsten Nielsen på at kunne fiske turister til sin fiskegrejsforretning, som han åbner den 7. april.

- Den første februar lukkede jeg fiskegrejbutikken Bilok i Vestergade i Varde, den kunne simpelthen ikke gå rundt. Kort tid efter lukkede Outdoor i Kræmmergade, og dermed var der ingen fiskegrejsforretninger i Varde, fortæller Karsten Nielsen, der har fået så mange henvendelser fra tidligere kunder, at han nu har besluttet sig for at åbne butik i sin private garage på Vesterhavsvej i Billum.