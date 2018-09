Karlsgårde Dagen skulle lige smide regnfrakken

Karlsgårde: En blanding af det velkendte og det nye fremmede har i mange år været Karlsgårde Dagens særkende. Men et par sene afbud med blandt andet brygning af øl i Tambours Have betød, at der i år ikke var meget nyt under solen, da den endelig kom over middag. Men så var som vanligt folkefest ved søen.

Indtil da var det småt med besøgende i den sjappede og våde underskov, hvor over 200 frivillige fra 25 foreninger havde slået sig ned fire steder rundt omkring Karlsgårde Sø.

Ved Den Runde Plads var der en lang række aktiviteter for især de mindre børn. Og det var lige noget for familien Bech Uldahl fra Studstrup ved Aarhus. Familien holder ferie i Seawest og havde helt bevidst søgt efter udeaktiviteter og faldt over Karlsgårde Dag, som blev afviklet for 11. gang.

- Vi skal ikke bade hele tiden. Og vi var lørdag også til 4H Børnedyrskue i Hindsig, fortæller Signe Bech Uldahl (47).

Det var nu lige så vådt som i badelandet, da det styrtregnede om formiddagen.

Hendes mand Ronnie Uldahl (51) leger ringrider med den ældste søn Jakob (9), som sidder i en trillebør med lansen klar.

- Vi er ikke tiltænkt et liv ved en plade. Vi skal ud i naturen. De skal ud og bruge den danske natur. Det er vores holdning, siger Ronnie Uldahl.