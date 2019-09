Karlsgårde Dag: Mere end 30 foreninger og 200 hjælpere er klar

Karlsgårde: Sidste år tog op mod 4500 mennesker turen ud til søen for at opleve Karlsgårde Dag, og arrangørerne håber på mindst lige så mange i år, når det går løs søndag 8. september kl. 10-16.

Mere end 30 foreninger deltager med "smagsprøver" på deres aktiviteter og mere end 200 frivillige hjælper til.

Området ved jagthytten er genåbnet, og her byder Jægerrådet på blandt andet den helt nye Laser Kino, hvor man i et specialbygget telt kan skyde efter vildtarter i et 3D målfelt.

NaturKulturVarde vil i år som noget nyt lave guidede ture rundt om søen.

Ved Karlsgårdeværket vil der være en stand om det nye store naturgenopretningsprojekt i Holme å.

I Tambours Have står Minimurerne klar til at opbygge Vardehus, som i 1400-tallet lå på Slotsbanken.

Ungdomsskolen og Kulturelt Råd Varde findes også i Tambours Have og er med for første gang.

Ved Den Runde Plads er Varde SUP Klub desuden med for første gang. Her kan man prøve et SUP board på Karlsgårde Sø.