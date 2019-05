Varde: Med en baggrund fra detailhandlen og en nyerhvervet uddannelse som serviceøkonom med speciale i events er 37-årige Karina Vagner Rasmussen blevet ansat som bestyrer af Poul Erik Bechs Varde Garten.

- Jeg er et meget karriereorienteret menneske, der helst skal have en masse bolde i luften - gerne på én gang. Desuden er jeg en ret impulsiv type, så da en veninde fra Varde skrev til mig, at de søgte en forpagter til Varde Garten, kontaktede jeg straks Michael Bech, fortæller hun.

Karina havde ikke økonomi til at blive forpagter, men tilbød sig i stedet som eventkoordinator og blev tilbudt fire måneders fast ansættelse. Så kunne hun hjælpe med at arrangere selve åbningen, påskens aktiviteter, den første fællesspisning og et par andre fremtidige events.

- Jeg sagde ja til flere og flere opgaver, og dermed kan man godt sige, at jeg til sidst endte med at stjæle jobbet som bestyrer, tilføjer Karina Vagner Rasmussen med et smil.