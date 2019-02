Karin er en ørn til at se på fugle

For tyve år siden så Karin Gustausen en mandarinand i Vognsbølparken i Esbjerg, det blev starten til, at hun nu holder øje med ørnene ved Filsø.

Filsø: Men en kikkert om halsen er Karin Gustausen altid klar til at spotte ørnene ved Filsø. Hun er medlem den lokale afdeling af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og koordinator for ørnene ved Filsø. Det betyder, at det er hende, der holder øje med dem, blandt andet skal hun finde deres rede, så ørnene kan observeres.

- De bygger en ny hvert år, det kan tage lang tid at finde den, nogle gange uger, hvor jeg bare traver og traver, siger Karin Gustausen.

Netop det, et det ikke er nemt at finde en bestemt fugl eller årets nye ørnerede, tiltaler hende ved at kigge på fugle.

- Det er en udfordring for mig, og i foreningen konkurrerer vi internet om, hvad vi har set, siger hun.