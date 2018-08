Kapel på Lundvej opbrudt

Varde: På det sidste har der været indbrud i en hel række af kirker og kapeller i Varde Kommune. Tirsdag mellem midnat og klokken 13 gik det ud over kapellet på Lundvej i Varde. Tyven er fra det offentlige og åbne område brudt ind i orgelrummet. Her er et værdiskab forsøgt opbrudt, men tyven har måttet forlade stedet tomhændet, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

På Facebook kalder en af Vardes præster, Morten Thaysen, tyven for "en dårlig version af smadremanden".