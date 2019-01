Varde: En 24-årig mand skabte fare for andres liv og førlighed ved at smide et kanonslag ind på et værtshus nytårsnat i Kræmmergade i Varde.

Ingen kom heldigvis til skade, men da en sådan handling kan skabe panikstemning på et værtshus fyldt med mennesker, kan manden vente en bøde, ligesom han har fået et forbud mod at komme på værtshuset i en periode.