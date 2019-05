Kandidater diskuterede i Vrøgum

Vrøgum: Demokrati på Vestjysk, en sammenslutning af de lokale partiforeninger fra hele det politiske spektrum, stod mandag aften bag et valgmøde i Vrøgum. Det skulle have været holdt under åben himmel i Ballonparken, men blev flyttet til den tidligere skole på grund af gråvejr og kulde.

15 dukkede op for at høre de otte kandidater, og det var hovedsageligt partisoldater. En håndsoprækning viste, at én ikke var medlem af et parti.

Det var en debat med mange forskellige emner: Grænsekontrol, klima, pension, ulighed, normeringer i børnehave og forsvaret. Selvom udlændinge ikke direkte var et tema, så blev det også bragt op flere gange. Særligt en debat om ghettoplanen fik blodet til at bruse hos kandidater, der var enten stærkt imod eller stærkt for de særlige regler for ghettoer.

De tilstedeværende kandidater var: Merete Mogensen (KD), Tina Brixen (AL), Maya Ryom (EL), Frederik Bloch Münster (K), Niels Ole Beck (S), Gunner Poulsen (SF) og Marie Krarup (DF).