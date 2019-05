Kandidaten fra Nye Borgerlige: - Vi kan jo fjerne bureaukratiet i det offentlige ved at fyre djøfere og mellemledere

Arbejdskraftmangel er en stor udfordring for en del af Varde Kommunes virksomheder. Hvad bør Folketinget gøre for at skaffe flere hænder i Vestjylland?

- Vi kan jo fjerne bureaukratiet i det offentlige ved at fyre djøfere og mellemledere, og så er de jo parate til det private arbejdsmarked. Plus det vil lette regler og love for de varme hænder og sætte dem fri til at gøre deres arbejde.

Varde Kommune har endnu ikke fået del i udflytningen af statslige arbejdspladser og uddannelser. Er der nogle arbejdspladser eller uddannelser, som du gerne vil flytte til Varde?

- Nej, der er ikke noget, jeg har overvejet. De udflytninger, der foregår, er som sådan en god ting, men det er jo ikke en decentralisering. Det er ikke magten og ansvaret, man flytter til kommunerne. Men som sådan støtter jeg udflytningen af arbejdspladser, men jeg har ikke noget på min liste, som, jeg tænker, skal flyttes til Varde. Jeg er åben for gode forslag.

Du siger, det ikke er en decentralisering af magten. Hvad er det, der skal decentraliseres endnu mere i dine øjne?

- Ansvaret og beslutningerne skal mere tilbage til kommunerne og lokalsamfundet. Folkestyret skal styrkes, så mange flere beslutninger sker lokalt og ikke fra Christansborg.

Varde Kommune kæmper med at få finansieret et sundhedshus. Hvad skal Folketinget gøre for at få det nære sundhedsvæsen til at fungere?

- Man skal gå ind til sygeplejerskerne og lægerne og på en ydmyg måde spørge dem om, hvordan kan vi fra Christiansborg forbedre deres arbejdsplads, og hvordan kan vi få det til at virke. De lokale sundhedshuse skal ikke presses på ovenfra, men det skal ske i et samarbejde med læger og sygeplejersker, for de ved jo, hvordan tingene fungerer.

Varde Kommune har haft et stort ønske om en ændring i udligningsordningen, der vil sende flere penge fra rige kommuner til blandt andre Varde Kommune. Hvor vigtig er en sådan ændring i udligningsordningen for dig?

- Den er ikke vigtig, for jeg ved ikke nok om emnet.

Er der behov for mere regulering af landbruget for at begrænse udledningen af drivhusgasser?

- Nej, tværtimod skal der en deregulering til. Landmændene er under alt for mange regler og love. Landmændene har også en interesse i et godt klima. De har også en interesse i et rent grundvand, for de drikker det jo selv. Så nej: Landmændene skal også sættes fri fra mange regler og love. Vi har noget af det bedste, det reneste og mest miljøvenlige landbrug i hele verden.

Mener du ligefrem, at ved at sætte landmændene mere fri, så er det en bedre vej til at begrænse udledningen?

- Ja, og det mener jeg, fordi landmændene har egeninteresse i at være miljøvenlige og ikke skade naturen. Det hjælper ikke at lave en masse love og regler, for hvis nogle vil svine og ødelægge, så gør de det, uanset hvor mange love og regler, der er.

Antallet af ældre over 80 år vil stige i Varde Kommune i de kommende årtier. Hvad vil du gøre for at sikre, at de fortsat kan få en god pleje?

- Der vil jeg sætte sosu-assistenter, eller andre, der plejer dem, fri og fjerne den topstyring og de regler, som de ansatte er underlagt, hvor de skal bruge så meget tid på dokumentation. Vi skal lade sosu-assistenter være sosu-assistenter, for det er det, de har uddannet sig til at være. Vi skal holde op med at tynge de offentligt ansatte med flere omstillinger og regler, som de skal overholde. Det vil motivere de offentligt ansatte, og så vil de yde en bedre service over for de ældre, for de vil have mere tid, fordi de ikke skal bruge tid på dokumentation for eksempel.

Skal Folketinget bestemme, hvor mange pædagoger der skal være i Vardes daginstitutioner?

- Umiddelbart nej. Først skal vi have afbureaukratiseret på den gode måde, hvor man inddrager dem, der arbejder med tingene, og så få fjernet spildtid. Når man så har optimeret systemet og måderne, de offentligt ansatte arbejder på, så først der kan man se, om der mangler hænder eller ikke mangler hænder.

Skal det fortsat være muligt at opstille kæmpevindmøller på land?

- Nej.