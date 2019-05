Kandidaten fra Liberal Alliance: - Jeg vil blive ved med at kæmpe for at få strømlinet den offentlige sektor

Arbejdskraftmangel er en stor udfordring for en del af Varde Kommunes virksomheder. Hvad bør Folketinget gøre for at skaffe flere hænder i Vestjylland?

- Folketinget skal sænke den beløbsgrænse, der sætter en barriere for, at vi kan rekruttere dele af den arbejdskraft, som vores virksomheder har brug for. Så er det også væsentligt, at vi fortsætter de initiativer, der ser ud til at virke, med at få løftet folk ud af passiv forsøgelse. Det gælder uanset om du er en overførselsindkomstmodtager, eller om du er en flygtning eller indvandrer. Det er en kombination af folketingsinitiativer og en lokal indsats, for der er arbejdskraft derude, som i øjeblikket ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Varde Kommune har endnu ikke fået del i udflytningen af statslige arbejdspladser og uddannelser. Er der nogle arbejdspladser eller uddannelser, som du gerne vil flytte til Varde?

- Det er åbenlyst at forfølge det forslag, som Varde Byråd har stillet, med at få en teknisk linje på Campus Varde. Så synes jeg også, det ville give voldsomt meget mening, at man tænker på at udflytte dele af VisitDenmark til Varde for at kunne bevare en stærk profil på turismen.

Varde Kommune kæmper med at få finansieret et sundhedshus. Hvad skal Folketinget gøre for at få det nære sundhedsvæsen til at fungere?

- Der er heldigvis truffet nogle beslutninger, og én af dem er at gøre det lettere for lægerne at blive speciallæger, fordi det i dag tager ukristelig mange år, før man faktisk kan blive praktiserende læge. Der er udlagt dele af medicinstudiet til Esbjerg. Vi er ikke i mål. Jeg så gerne en øget liberalisering af den almene praksis, hvorved man også giver danskerne mere frit valg.

Kan du uddybe det?

- Vi vil gerne i Liberal Alliance have, at pengene følger borgeren i modsætning til i dag. Så kan borgeren selv vælge læge. I dag har man et såkaldt frit lægevalg, men du kan ikke vælge frit, hvad du vil. Hvis din læge bor mere end 15 kilometer fra din bopæl, så er der nogle begrænsninger og restriktioner. Der er brug for mere konkurrence. Hvis man fik lettet på almen praksis, fik fjernet noget af regel- og dokumentationspresset, så ville man også kunne se en større vækst i almen praksis og i virkeligheden også en større søgning fra lægerne, fordi det ikke ville være så bureaukratisk og så tungt at starte en almen praksis op.

Varde Kommune har haft et stort ønske om en ændring i udligningsordningen, der vil sende flere penge fra rige kommuner til blandt andre Varde Kommune. Hvor vigtig er en sådan ændring i udligningsordningen for dig?

- Der er en lang, lang, lang række skævheder i den nuværende udligningsordninger, og det er faktisk skævheder, som alle anerkender, er der. Så der skal forhandles en ny udligningsordning.

Er der behov for mere regulering af landbruget for at begrænse udledningen af drivhusgasser?

- Nej. Landbruget er under et meget tungt regelpres allerede i dag. Det, jeg hæfter mig ved, er, at landbruget allerede er i fuld gang med at fokusere på en mere drivhusgasneutral produktion. Jeg er overbevist om, at landbruget selv gerne vil det her.

Antallet af ældre over 80 år vil stige i Varde Kommune i de kommende årtier. Hvad vil du gøre for at sikre, at de fortsat kan få en god pleje?

- Jeg vil blive ved med at kæmpe for at få strømlinet den offentlige sektor, så vi får et sammenligneligt antal ledere og chefer som i det private, og således at de kolde hænder - kald dem hvad du vil - bliver vekslet til varme hænder. Vi er nødt til at blive ved med at diskutere, om den ældrepleje, som vi ser på landsplan, er noget, vi kan se os selv i.

Skal Folketinget bestemme, hvor mange pædagoger der skal være i Vardes daginstitutioner?

- Folketinget skal ikke detailregulere og fastsætte minimumsnormeringer. Hvis vi endelig skulle, så kunne vi tale om maksimumnormeringer for chefer og ledere.

Skal det fortsat være muligt at opstille kæmpevindmøller på land?

- Nej. Der skal ikke - hvis du spørger mig - opstilles flere vindmøller på land.