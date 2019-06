Arbejdskraftmangel er en stor udfordring for en del af Varde Kommunes virksomheder. Hvad bør Folketinget gøre for at skaffe flere hænder i Vestjylland?

- Der har været meget snak om beløbsgrænsen, og vi har ikke noget imod, at den bliver sat ned til 350.000 kroner. Det er stadig en rigtig god løn for en provinsmedarbejder. Så har vi også arbejdskraftens frie bevægelighed i EU, og det bruger man meget på landet. Der er ingen tvivl om, at det skal være på lønvilkår, som vi har aftalt her i Danmark. Der vil altid være brodne kar, og det skal vi have stoppet.

Varde Kommune har endnu ikke fået del i udflytningen af statslige arbejdspladser og uddannelser. Er der nogle arbejdspladser eller uddannelser, som du gerne vil flytte til Varde?

- Jeg ved ikke, om man ikke har fået del i det. Man har fået reddet sin kaserne af blandt andre Marie Krarup (DF), så man har jo en rimelig stor statslig arbejdsplads. Jeg synes nok, at man skal trække vejret lidt i forbindelse med de udflytninger, for det er ikke bare plus på bundlinjen. Det har også nogle negative konsekvenser for medarbejdere og for styrelserne. Det nytter ikke noget, at man amputerer.

Varde Kommune kæmper med at få finansieret et sundhedshus. Hvad skal Folketinget gøre for at få det nære sundhedsvæsen til at fungere?

- For det første må man nedlægge alle planer om at nedlægge de regioner. Det skal vi ikke bruge nogen ressourcer på. Og så skal man lade det sundhedsfaglige personale bruge deres faglighed og trække lidt af det her dokumentationshysteri og regneark væk. Man kunne lempe nogle vilkår for antal ydernumre og patient per ydernummer. Man kunne godt bløde op i de tyndtbefolkede områder.

Varde Kommune har haft et stort ønske om en ændring i udligningsordningen, der vil sende flere penge fra rige kommuner til blandt andre Varde Kommune. Hvor vigtig er en sådan ændring i udligningsordningen for dig?

- Den er meget, meget vigtig. Udligningsordningen er så uigennemskuelig, og så vidt jeg husker, så er noget så basalt som et vejkriterium ikke en del af den nationale udligningsordning, og det er en kæmpe byrde for de jyske kommuner. Det skal vi absolut have kigget på, og det er en af vejene til finansiering af nogle af de velfærdsgoder, som vi gerne vil have, at kommunerne skal løfte.

Er der behov for mere regulering af landbruget for at begrænse udledningen af drivhusgasser?

- Nej, jeg synes, vi skal lige lade landbruget få lidt ro og fred nu. Landbruget har indgået et rigtig fornuftigt samarbejde med naturfredningsorganisationerne. Selvfølgelig kan der forskes mere, men det er altså ikke kun landbruget, der skal bære den byrde. Der er også virksomheder, vi skal have kigget på, og så er der hele den private husholdning.

Antallet af ældre over 80 år vil stige i Varde Kommune i de kommende årtier. Hvad vil du gøre for at sikre, at de fortsat kan få en god pleje?

- Der kommer vi igen tilbage til den kommunale udligningsordning. Kommunerne skal have nogle flere midler af gøre godt med, og så skal man have lov til at tænke mere kreativt. Man skal måske åbne mere op for friplejehjemstanken. Det er ikke lige så nemt at starte et friplejehjem. Der er nogle frivillige ressourcer i det.

Du tænker frivillige som en del af løsningen?

- Nej og ja. Når det handler om: "Kan vi gå en tur med fru Hansen?", "kan vi dække et festligt bord?" - altså løfte de dagligdags opgaver op til noget, der er sjovt, hyggeligt og morsomt.

Skal Folketinget bestemme, hvor mange pædagoger der skal være i Vardes daginstitutioner?

- Vi er også med på den vogn, hvor man siger, at der skal være en bedre normering i daginstitutionerne. Men det er stadig en kommunal opgave.

Skal det fortsat være muligt at opstille kæmpevindmøller på land?

- Nu bor jeg selv i en kommune, der har rigeligt med møller, og jeg tænker, vi skal have dem ud på havet. Det skal være store havvindmøller steder, hvor det giver mening og i en afstand, hvor de ikke generer kystturismen. Det er ret vigtigt at få slået fast.