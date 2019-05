Kandidaten fra Konservative: - Det vigtigste er flere uddannelser, og det er min mærkesag nummer ét

Arbejdskraftmangel er en stor udfordring for en del af Varde Kommunes virksomheder. Hvad bør Folketinget gøre for at skaffe flere hænder i Vestjylland?

- Vi skal have sænket beløbsgrænsen for, hvornår man kan komme hertil som kvalificeret arbejdskraft. Den vil vi gerne have sænket med i hvert fald 50.000 kroner. Hvis vi bare får 1000 mennesker til Danmark på beløbsordningen, så får vi faktisk mindst en milliard mere til velfærd. Der er også stadig en del arbejdsløshed i EU, så vi skal blive bedre til at rekruttere folk fra andre EU-lande. Så skal vi også i det hele taget gøre det mere attraktivt at bo i vores landsdel, så folk flytter hertil.

Varde Kommune har endnu ikke fået del i udflytningen af statslige arbejdspladser og uddannelser. Er der nogle arbejdspladser eller uddannelser, som du gerne vil flytte til Varde?

- Statslige arbejdspladser er godt, men det vigtigste er flere uddannelser, og det er min mærkesag nummer ét. Vi skal have flyttet flere uddannelser til vores område. Hele Syd- og Sønderjylland har faktisk færre studiepladser end Aalborg by alene har. Det er et kæmpe problem. Medicin kommer til Esbjerg, og det er rigtig godt. Jura kunne også komme den vej. Jeg kunne sagtens se fornuft i økonomiuddannelser og så videre kunne komme til Varde, for Varde slår sig op på at være en handelsby, og det, synes jeg, kunne være en god vej frem. Der er også brug for it-uddannede i både Esbjerg- og Vardeområdet fremover, når det store datakabel fra USA kommer herover forbi. Hvis vi kunne gøre Esbjerg- og Vardeegnen til et dansk silicon valley, så ville det være super fedt, og det skal vi have uddannelsespladser til for at kunne opnå.

Varde Kommune kæmper med at få finansieret et sundhedshus. Hvad skal Folketinget gøre for at få det nære sundhedsvæsen til at fungere?

- Først og fremmest skal vi gøre det mere attraktivt at blive alment praktiserende læge. Vi gør det ikke gennem tvang, ligesom Socialdemokratiet har foreslået at tvinge lægerne i et halvt års "værnepligt". Men de sundhedshuse skal bare fungere, for det er fremtidens nære sundhedsvæsen. Det er det bedste for borgerne, og det er det bedste for økonomien i sundhedsvæsnet.

Varde Kommune har haft et stort ønske om en ændring i udligningsordningen, der vil sende flere penge fra rige kommuner til blandt andre Varde Kommune. Hvor vigtig er en sådan ændring i udligningsordningen for dig?

- Vi er bare nødt til at anerkende, at der er mange kommuner, der ikke kan formå at løfte den service, som de rigtig gerne vil give. Det er dybest set, fordi der er noget galt i udligningssystemet.

Er du ikke på kant med dit parti her?

- Jo, men jeg tror, det er en geografisk ting. Det er klart, at vi har stærke borgmestre i omegnskommunerne og i Nordsjælland, som helst så det modsatte.

Er der behov for mere regulering af landbruget for at begrænse udledningen af drivhusgasser?

- Jeg synes ikke, man kun skal gå efter landbruget. Det handler om, at vi skal løfte på alle parametre. Hvis ikke vi producerer i Danmark, så produceres det andre steder. Og det forurener jo også, hvis vi skal køre kød fra Polen til Danmark.

Antallet af ældre over 80 år vil stige i Varde Kommune i de kommende årtier. Hvad vil du gøre for at sikre, at de fortsat kan få en god pleje?

- En personlig kæphest for mig er, at vi skal have en sambogaranti. Jeg har selv tre bedsteforældre, der er demente, og begge bedsteforældrepar har været ude for, at lige så snart den ene blev så dement, at den ene havde behov for at komme på plejehjem, så blev de skilt ad, fordi de ikke kunne bo sammen, fordi den anden ikke havde det samme pasningsbehov. Når man er gift og gerne vil være sammen, til døden skiller, så skal man respektere det ønske.

Skal Folketinget bestemme, hvor mange pædagoger der skal være i Vardes daginstitutioner?

- Det synes jeg, Varde Kommune selv skal bestemme.

Skal det fortsat være muligt at opstille kæmpevindmøller på land?

- Helst ikke. De skal helst ud til havs.