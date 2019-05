Kandidaten fra Enhedslisten: - Selvfølgelig skal vindmøllerne stadig op på land

Arbejdskraftmangel er en stor udfordring for en del af Varde Kommunes virksomheder. Hvad bør Folketinget gøre for at skaffe flere hænder i Vestjylland?

- Arbejdsgiverne skal have gode vilkår til at kunne ansætte lærlinge. Det gør, at unge vestjyder bliver i Varde og får en uddannelse i Vestjylland og forhåbentlig også får lyst til at blive der bagefter. Men der er selvfølgelig mangel på lærepladser, så Folketinget skal giver støtte til ansættelse af flere lærlinge. Især i Varde, så man ikke skal helt til Esbjerg.

Økonomisk støtte?

- Ja.

Varde Kommune har endnu ikke fået del i udflytningen af statslige arbejdspladser og uddannelser. Er der nogle arbejdspladser eller uddannelser, som du gerne vil flytte til Varde?

- Så mange uddannelser til byen som overhovedet muligt. Det er viden, der er Danmarks råstof, og det er vejen frem. Så jo flere uddannelser, jo bedre.

Varde Kommune kæmper med at få finansieret et sundhedshus. Hvad skal Folketinget gøre for at få det nære sundhedsvæsen til at fungere?

- Først og fremmest skal vi bevare regionerne for at bevare den gode dialog mellem sygehuse og kommune - og mellem læge og borger. Alle skal snakke mere sammen og finde ud af ting i fællesskab, så vi er sikre på, der er et team, der kan tage over, når man bliver udskrevet fra sygehuset. I Haderslev har vi netop fået et sundhedscenter, og jeg oplever, det giver enormt meget tryghed til borgerne, og det er den tryghed, vi skal have tilbage. Der er et samarbejde i forvejen, men det fungerer bare ikke optimalt, for vi oplever, der er borgere, der bliver svigtet eller tabt.

Varde Kommune har haft et stort ønske om en ændring i udligningsordningen, der vil sende flere penge fra rige kommuner til blandt andre Varde Kommune. Hvor vigtig er en sådan ændring i udligningsordningen for dig?

- Det er et lidt sjovt Roben Hood-agtigt koncept. Jeg synes, det er vigtigt, for så får borgerne det, de har krav på. Hvis nogle kommuner har vanskeligt ved at opretholde en god service, hvis de ikke får tilskud, så skal de have det. Jeg kan godt se, at det må virke uretfærdigt for nogle, men sådan må det være, hvis vi skal sikre et mere økonomisk lige Danmark.

Er der behov for mere regulering af landbruget for at begrænse udledningen af drivhusgasser?

- Ja, det er der i hvert fald. Det er jo sådan, at med Enhedslistens nye klimaplan vil Danmark være på en kurs, hvor vi i 2040 ikke udleder flere drivhusgasser, end vi kan optage. Hvis vi skal nå det, så skal vi i gang nu med det samme. I forhold til landbrug er en omlægning til økologi og en kraftig nedskæring i husdyrproduktionen meget vigtig.

Antallet af ældre over 80 år vil stige i Varde Kommune i de kommende årtier. Hvad vil du gøre for at sikre, at de fortsat kan få en god pleje?

- For mig handler det meget om, at de ældre borgere kan fortsætte det gode liv: At de kan motionere, at de har mulighed for at møde de gode fællesskaber og opretholde sociale relationer. Jeg har hørt, at der er et medborgerhus i Varde med værksteder, og det, tænker jeg, at jeg skal besøge, for det lyder bare som et rigtig godt sted for at bevare den livskvalitet, som mange borgere desværre mister. I bund og grund handler det om at forebygge ensomhed og at opretholde en sund krop og sjæl.

Skal Folketinget bestemme, hvor mange pædagoger der skal være i Vardes daginstitutioner?

- Man kan i hvert fald sige, at der er alt for få nu. Det er blevet dyrere at have børn i vuggestue, og der er flere børn, der kommer tidligt i børnehave, så børnene er jo gjort til et slags spareobjekt. Det er på mange måder en kommunal opgave, men det skal være en folketingsbeslutning at indføre minimumsnormeringer.

Skal det fortsat være muligt at opstille kæmpevindmøller på land?

- Det er selvfølgelig vigtigt, at man er i tæt dialog med lokalbefolkningen og de grønne organisationer. Men selvfølgelig skal vindmøllerne stadig op på land, for man har simpelthen ikke forstået, hvor alvorlig klimakrisen er, hvis man kun vil sætte møller op til havs.