Kandidat om elektronisk forsyningsvalg: Det er en skammelig holdning

Det falder Carsten Sohl, der stiller og til valget til bestyrelsen i Din Forening, for brystet, at formanden spiser folk uden NemID af med opfordringen til at køre til Esbjerg for at stemme.

Varde/Esbjerg: At den siddende og politisk sammensatte bestyrelse i Din Forsyning har besluttet, at valg af forbrugerrepræsentanter udelukkende kan ske elektronisk, det falder Carsten Sohl fra Varde for brystet. Han er en af 25 kandidater, der stiller op til bestyrelsen.

Men mange ældre kan ikke stemme, da de er fritaget for at modtage digitalpost og ikke har et NemID. Og for at stemme elektronisk skal man have et NemID. Og det har 14.122 borgere i Esbjerg og Varde kommuner ikke.

- Jeg har selv en svigermor på 85, der ikke kan stemme. Man kan ikke forvente, at de skal køre til Esbjerg, siger Carsten Sohl.

Han henviser til formanden Anders Linde (V), der i JydskeVestkysten sagde til en 78-årig mand fra Ølgod og uden NemID:

- Hvis det er så vigtigt for ham, så synes jeg, han skal komme af sted. Alle kan stemme, men de skal køre til Esbjerg.