Kandidat for Enhedslisten ser stadig landbruget som medansvarlig for fiskedød i Filsø

Kandidat for Enhedslisten er helt med på, at grundproblemet, der har givet fiskedød i Filsø, er dræningen. Alligevel har han peget på landbrugets rolle i en pressemeddelelse, og det holder han fast i.

Filsø: - Desværre er arbejdet nu på grund af landbrugets forurening slået tilbage til start. Sådan udtaler folketingskandidat Rasmus Vestergaard Madsen (EL), der er opstillet i Kolding og Vejle, sig i en pressemeddelelse ovenpå fiskedøden i Filsø. Rasmus Vestergaard Madsen er selv landbrugsuddannet, og derfor er han den af Enhedslistens kandidater i Sydjylland, der udtaler sig om Filsø, fortæller han. Han mener ikke, at han har udtalt sig unuanceret, selvom han fortæller, at han godt vidste, at hovedproblemet er dræningen i området.

Fire spørgsmål Enhedslisten har stillet fire spørgsmål til miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V). De fire spørgsmål er:1.Kan ministeren bekræfte, at det var ophobet drænvand med stort indhold af organisk stof fra landbruget, som var årsagen til fiskedøden i Filsø?



2.Hvilke muligheder ser ministeren for at forhindre iltsvindskatastrofer og fiskedød andre steder, som den Filsø netop har været udsat for?



3.Er krav om lukkede drænrør og kontrollerede dræn, som kan begrænse udledningen af drænvand til søer og vandløb, en løsning, som kan kræves indenfor nuværende lovgivning?



4.Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at fiskedøden ikke gentager sig i Filsø og i andre søer og vandløb?

En anden dræning - Ja, grundproblemet er dræningen og det organiske materiale, der har ligget i drænrørene i det iltfrie miljø der, og som med det regnskyl, der kom, blev skyllet ud og brugt det ilt, der var i søndersøen. Og det er klart, at der også er dræning af alt det, der ellers er omkring (ud over landbruget, red.), og der skal vi have kigget på, hvilke dræn, vi skal have lukket, hvor vi kan få intelligent dræning, og hvor vi måske skal have lagt vådområder ud igen, siger Rasmus Vestergaard Madsen. Det, jeg ikke forstår, er, at hvis du selv er med på, at det, der er det aller væsentligste for at undgå det igen, er at kigge på andre måder at dræne på, hvorfor er det så ikke det, du skriver i din pressemeddelelse? I stedet skriver du noget om landbrugets forurening. - Der er i forvejen en stor næringsstofbelastning til søen, og en meget stor del af den belastning kommer jo også fra landbruget, svarer Rasmus Vestergaard Madsen. - Jeg ved ikke, hvor meget der er overløb fra spildevand. Hvis der er problemer med det, så skal vi også have kigget på det. Men den del, der kommer fra landbruget, skal vi også have kigget på.

kigge hele vejen rundt Selvom Rasmus Vestergaard Madsen holder fast i, at landbruget er en synder i forhold til iltsvind i Filsø, så erkender han, at der er flere ting, der skal kigges på, hvis man skal undgå en gentagelse, hvor et stort regnskyl medfører iltsvind i søen. - Landbruget kan ikke holdes ude af det her. Det er klart, at vi skal kigge hele vejen rundt, og vi skal kigge på alle facetter af, hvad der tilfører organisk materiale til søen. Det er da klart, men der er landbruget også en spiller, siger han. JydskeVestkysten har forsøgt at få fat i Theis Kragh, der er forskeren, der opdagede iltsvindet i Filsø, for at høre, om Rasmus Vestergaard Madsens udlægning af landbrugets rolle i forhold til iltsvind i Filsø er i overensstemmelse med fakta, men det er ikke lykkedes at få fat i ham.