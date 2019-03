Kampvalg om pladserne i HK Handel Sydjylland

Sydjylland: Der var kampvalg til bestyrelsen, da HK Handel Sydjylland forleden holdt generalforsamling.

Her blev blandt andre Hanne K. Mathiasen, Varde, valgt til formand og Erik Grambow, Varde, til at være suppleant.

Et af hovedtemaerne i formand Hanne K. Mathiasens beretning var et ønske om at gøre op med "den ørkesløse aktivering i detailbranchen", man er vidne til for tiden. I det sydjyske område var der således hele 1.862 mennesker i virksomhedspraktik inden for detailbranchen alene.

- Det er et helt vildt tal, og jeg hører stort set aldrig om nogen, der efter endt virksomhedspraktik har fået tilbudt et fast fuldtidsjob. Det virker på mig som om, vi sen-der rigtigt mange af vores medborgere en tur i hamsterhjulet, hvor de bliver udnyttet som gratis arbejdskraft, sagde Hanne K. Mathiasen ifølge en pressemeddelelse i sin beretning. /cak