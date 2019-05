Nørre Nebel: Karl Barslund har været med i mange valgkampe på forskellig vis. Denne gang er han kampagneleder for Venstres Varde-kandidat, Claus Christensen.

Da valget blev udskrevet, begyndte han som en af de første ting at ringe rundt for at finde steder, hvor Venstre må parkere en campingvognen. Det er nemlig meningen, at Claus Christensen skal på tur rundt i kommunens landsbyer og til forskellige arrangementer sammen med en dekoreret campingvogn. Den er i sig et blikfang, men den har også den praktiske funktion, at al merchandise kan være i vognen, ligesom det er muligt at lave en kop kaffe til Venstrefolkene og de, der vil tale med den lokale kandidat.

Venstre har 12 vælgerforeninger i Varde Kommune, og de har alle fået til opgave at stå for en del af valgkampen. I forhold til den del har Karl Barslund en koordinerende rolle. I forhold til resten er Karl Barslund den praktiske gris, der holder styr på blandt andet aftaler.