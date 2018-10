Kafkask: Han er udskreget for at sammenligne pædofili og homoseksualitet - men siger selv, at det har han aldrig sagt

Morten Kvist og sagen kort

Morten Kvist, 63 år, præst for Herning og Gjellerup valgmenigheder i snart 21 år. En valgmenighed er en forening, hvor medlemmerne betaler for deres egen præst.Før det var han præst for Ryslinge Frimenighed, forstander på Askov Højskole og redaktør af Højskolebladet.



Blev inviteret til at holde prædiken i Christiansborg Slotskirke i forbindelse med Folketingets åbning, fordi det er 150 året for loven, der tillader valgmenigheder i Danmark.



Kirke- og kulturminister har siden skullet forklare, at hun ikke kendte til citater i Politiken fra 2008, der bliver udlagt som om Morten Kvist sammenligner homoseksualitet og pædofili.



De sociale medier er siden gået i selvsving. Med kritik af Morten Kvist, og med kritik af Morten Kvists kritikere, for helt grundlæggende at sammenblande præsters prædiken med politiske taler.



Morten Kvist er storebror til Jakob Kvist, Forlægger på PeoplesPress.



I "Debatten" på DR" torsdag aften ved Clement Kjersgaard. For at forklare sig.