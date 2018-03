Kæmpebrøler redder Tirpitz fra p-kaos til sommer

Naboerne til Tirpitz klagede for sent over kommunens midlertidig tilladelse til p-plads på en mark. Planklagenævnet afviser derfor klagen.

- Både for gæsterne, naboerne og Tirpitz er det det bedste. Det betyder, at der bliver mere ordnede forhold, indtil vi finder en permanent løsning, siger Preben Friis-Hauge.

Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik, finder, at udfaldet for ham at se er det bedste.

Planklagenævnet har afvist klagen med en eneste begrundelse: Klagen er modtaget seks dage efter klagefristens udløb. Hvis klagen var sendt rettidigt, ville den have opsættende virkning. Det ville betyde, at Tirpitz ikke måtte bruge parkeringspladsen, førend klagen var behandlet. Og der kunne let gå op til et år, før Planklagenævnet havde behandlet sagen.

Blåvand: Vardemuseerne kan ånde lettet op, efter at Planklagenævnet har afvist en klage over en midlertidig tilladelse til en p-plads på en mark ved Gl. Mælkevej. En midlertidig parkeringsplads til de tusinder af gæster, der besøger Tirpitz, hvis egen parkeringsplads er alt for lille.

Naboernes advokat sendte en klage over Varde Kommunes midlertidige landzonetilladelse den 19. januar, hvilket var den dag, klagefristen udløb.Varde Kommune, der havde oplysningerne fra Planklagenævnet, skrev, at man kunne klage til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk. Problemet er, at man ikke kan klage til Klageportalen via virk.dk, som oplyst Planklagenævnet. Derfor sendte advokaten klagen til Kystdirektoratet, som først den 25. januar sendte klagen videre Planklagenævnet, hvilket var seks dage for sent. Planklagenævnet skriver i sin afgørelse, at selv om kommunen havde oplyst forkert, så henviser nævnet til, at der skal klages til Planklagenævnet via Klageportalen, hvilket også var oplyst.

Det er ikke sjovt

Den udlægning er Tove Porskjær, hvis advokat har behandlet sagen fejlagtigt, ikke enig i.

- Det er helt uforståeligt. Det er ikke sjovt, det her, siger Tove Porskjær, hvis sommerhus ligger lige bag Tirpitz.

For siden den midlertidige p-plads i al hast blev anlagt i sommer, har gæsterne til Tirpitz vadet over sommerhusejernes grunde, hvorfor flere har nødsaget sig til at barrikadere sig. Og de mange biler på grusvejen støver og larmer til stor gene.

- Det var ingen garanti, at vi fik medhold i klagen over, at kommunen ikke overholder sin egen lokalplan, siger Tove Porskjær.

En lokalplan der er meget klar og siger, at vejadgangen til Tirpitz udelukkende må ske via Tane Hedevej.

Hendes og flere naboers bekymring var, at hvis de ikke ankede den midlertidige landzonetilladelse, sagde de indirekte ja til, at den kan blive en permanent parkeringsplads. For hun frygter, at Vardemuseerne ikke, som ønsket, får dispensation til at anlægge op mod 200 nye parkeringspladser i det fredede klitområde ved Tirpitz. Og da slet ikke, når der ligger en mark ikke lang derfra.

En sidste mulighed er at gå i retten for at få omstødt Planklagenævnets afvisning på at behandle klagen. Om hun vil gå videre med sagen, vil hun først afgøre efter et møde med nogle af de andre sommerhusejere.