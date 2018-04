Kæmpe vardelaks landet til laksepremieren: Han gav fødselshjælp for seks år siden

Men til laksepremieren lægger de sav, hammer og tommestok på hylden for at fange vardelaks.

- Så jeg har selv sat den ud. Som det er nu, er det en put and take-å, siger Søren Porsgaard, der sammen med lillebroren, Jakob Porsgaard, til daglig driver et tømrerfirma.

Ligger på skrå i bilen

- Det er min største til dato. Den ligger på skrå i bagagerummet i min Peugeot 308. Ellers kan den ikke være der, siger Søren Porsgaard.

Han fortæller, at to andre lystfiskere forgæves havde bud efter laksen, som slog i overfladen. Men en rødgul spinneflue var en for stor fristelse for vardelaksen, som huggede til og trak over på den modsatte side. I første omgang troede han, at det var en pæn laks på godt 90 centimeter.

- Så så jeg halen. Det er sgu en fin fisk. Så blev det hele lidt panisk, siger Søren Porsgaard.

Cirka ti minutter tog det ham at lande vardelaksen, som er en af de største i flere år. Den hidtil største, stangfangede vardelaks nogensinde målte 121 centimeter og vejede 20,4 kilo. Den blev den 17. april 2010 fanget af Laurids Meldgaard for Tarm.