Kæmpe røgsøjle: Der blev slået alarm ved kontrolleret afbrænding

Skallingen: Der blev tirsdag afbrændt et areal på fire hektar på naturhalvøen Skallingen ved Blåvand. Det gav en enorm røgsøjle i det stille, klare vejr. Denne kunne ses mange kilometer væk - for eksempel i Oksbøl. Branden gav også anledning til opkald til alarmcentralen ved middagstid.

Ib Carlsen var i færd med at efterslukke den kontrollerede afbrænding, da JydskeVestkysten kom på besøg.

- Jeg har ikke hørt, at der skulle have været slået alarm. Brandvæsenet har ikke været her, fortalte Ib Carlsen.

Naturafbrændinger udføres for at genskabe lyng. Der var et pænt stort publikum, som havde taget bilen til Skallingens ende tirsdag over middag.