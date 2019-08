Kæmpe cykelfest på Torvet venter 100 cykelryttere

Varde: Et af landets længste motionsløb, Cykelforsagen - til Varde fra Skagen - har siden begyndelsen for otte år siden været en stor succes. I 2011 hed det Cykelforsagen - fra Varde til Skagen og blev skabet af IFS Vestjyderne. Og som dengang, så er målet med motionsløbet fortsat at skaffe penge til psykisk syge og sindslidende.

Det nye navn Cykelforsagen - til Varde fra Skagen - viser, at ankomstbyen er Varde. Og i år modtages de forhåbentlig 100 ryttere på Torvet i Varde søndag den 18. august klokken 15.00. Arrangørerne lover, at Torvet bliver fyldt med fest og glade cykelfolk. I dages anledning spærrer kommunen Torvet af.

- Vi forventer flere hundrede interesserede og familiemedlemmer at stå klar med flag og vel fortjente klapsalver, siger formand Ole Paterek fra foreningen i en pressemeddelelse.