Varde: I perioden mellem lørdag klokken 12.00 og onsdag klokken 9.00 brød tyve ind i et kælderrum på Storegade. Tyvene klippede hængelåsen op til kælderrummet og stjal værdier for cirka 20.000 kroner. Tyvene stjal en fluefiskestang af mærket Daiwa, to tasker med fiskeudstyr, skistøvler, en taske og diverse køkkenting. libra