Varde: Faste kunder i Kvickly Varde har sikkert mødt 65-årige Jytte Frandsen, der har arbejdet i butikken i 45 år - siden 2006 ved kassen. Fredag den 9. august er sidste arbejdsdag inden pensionen.

- Jeg har haft det godt og haft gode kollegaer. Det er også dem, jeg kommer til at savne - og kunderne, siger Jytte Frandsen og fortæller, at med jobbet ved kassen kommer man til at kende mange af byens borgere.

- Jeg kender Gud og hver mand, - næsten, siger hun med et smil.

Det var i 1973, Jytte Frandsen første gang blev ansat i Kvickly Varde under uddeler Ladegaard. Hun begyndte som rengøringsassistent, siden fik hun job i bistroen, men da hun ønskede fuld tid, og det ikke kunne indfries, søgte hun nyt job ved en bager. Her var hun præcis et år, inden hun vendte tilbage til Kvickly - denne gang i bagerafdeligen, som hun med tiden blev salgsleder af. Netop muligheden for at rotere mellem de forskellige afdelinger er en af de ting, hun fremhæver ved at være blevet på samme arbejdsplads så mange år.

Det var kærligheden, der i sin tid fik Jytte til at flytte til Varde fra Holstebro, hvor hun er opvokset. Sammen med sin mand Leif fik hun to børn, som nu er voksne. En af de ting, hun vil nyde som pensionist, er sine små børnebørn i Aarhus.