Julie er ordblind, men fik studenterhuen: Hun måtte kæmpe dobbelt så meget

Hun bruger også teknologi, så hun få komplicerede tekster læst højt. I de senere år er hun dog blevet bedre til at læse. Men Julie har også brugt mange timer på det boglige, selv om det ikke ligger lige for, når man er ordblind.

Jeg står frem for, at andre med ordblindhed også begynder at tro på sig selv.

Derimod gik det fint i de matematiske fag, for Julie har flair for tal. Det afspejler hendes studentereksamen da også, hvor der er 10- og 12-taller i de mere talbaserede fag. Der er nu også et ti-tal i en stor, skriftlig opgave.

- Nogle gange fik jeg bundkarakter i en opgave og fik at vide, at jeg skulle gøre mere ud af det. Det selv om jeg havde gjort mit bedste og brugt mange timer, siger Julie.

Selv er Julie ud af en familie af selvstændige. Mor Heidi har et malerfirma, mens far Per Jørgensen har et autolakererfirma. Da Julie sagde til sin mor, at hun ville være handelsstudent, var reaktionen fra Heidi:

Hun vil bane vejen for andre

- Jeg står frem for, at andre med ordblindhed også begynder at tro på sig selv. Det kan lade sig gøre, hvis man selv vil, siger Julie, som ved siden af studierne har passet et job i butikken Vero Moda i Esbjerg. Der har hun været, siden hun var 15 år. For Julie er dygtig til at sælge tøj.

- Jeg har nu fået job det næste år i tøjbutikken Coast i Blåvand. Året efter vil jeg have job i en tøjbutik i England for at forbedre mit engelsk. Det sprog er nødvendigt i modeverdenen, men jeg orker ikke at lære engelsk i en skole. Det er hårdt som ordblind, siger Julie Louise Jørgensen, som synes, at hun har bestået det, hun skal, når det kommer til skole.

Nu vil hun ud i det praktiske, og den næste kamp skal være for at etablere eget modefirma.

Her synes hun, at de færdigheder, hun har fået som handelsstudent, kan bruges, men ikke mere skole lige nu, tak.