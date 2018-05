Julie Gottschalk ser intet behov for at behandle vindmøllesager i år

DF og vindmøllerne

Dansk Folkeparti var modstandere af kæmpevindmøller under valgkampen i 2013.I 2014 sagde partiet dog ja til at lave en ny lokalplan for vindmøllerne i Ulvemosen og Bækhede Plantage, hvilket er grundlaget for, at møllerne står der i dag. I 2015 stillede Dansk Folkeparti et forslag, der ville have umuliggjort ni ud af ti vindmøller i Ulvemosen . Forslaget indebar, at der skulle være 1200 meter til nærmeste nabo.I 2017 stemte DF for byrådets nye linje, hvor næsten alle naboer inden for 900 meter skal bakke op om vindmøller, hvis de skal op.