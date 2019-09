Julie Berthelsen og Amin Jensen synger nytåret ind i Varde

Næste års solister til nytårskoncerten i Varde Fritidscenter den 15. januar er Julie Berthelsen og Amin Jensen. Håbet er, at de kan trække flere publikummer til.

- Nytårskoncerten skal ikke danne profit. Det skal bare kunne løbe rundt. Så vi forsøger at holde billetpriserne nede, siger chefsergent Karsten Hansen, der er formand for nytårskoncertgruppen og til daglig gør tjeneste hos Danske Artilleriregiment på Oksbøl Kaserne.

Varde: Siden 2002 har Varde Kommune sammen med de tre garnisoner i Varde, Nymindegab og Oksbøl i et samarbejde med Slesvigske Musikkorps holdt nytårskoncert i Varde.

Chefsergent Karsten Hansen fra Danske Artilleriregiment på Oksbøl Kaserne er formand for nytårskoncertgruppen. Og han er meget tilfreds med Slesvigske Musikkorps? valg af solisterne Amin Jensen og Julie Berthelsen. Foto: Henrik Reintoft

Garnisonsfond

Men der må nu godt dryppe lidt penge af, da de tre garnisoner og Varde Kommune fordeler et eventuelt overskud i forholdet 60 og 40 procent. Og når der som i år kun kom cirka 950 til nytårskoncerten, så er der ikke nær så mange penge at dele ud af som det år, da Brødrene Olsen var ved at sprænge Varde Fritidscenter. Og det må gerne ske igen næste år.

- Garnisonerne binder os sammen, og vi har en garnisonsfond, alle står bag. Det, der er udfordringen, er lige at få 200,300, 400 flere publikummer, siger borgmester Erik Buhl (V).

For det vil betyde en verden til forskel. 200 ekstra publikummer betyder cirka 40.000 kroner mere til velgørende formål. Borgmesteren håber, at flere lokale spisesteder vil bakke op om nytårskoncerten med gode tilbud.