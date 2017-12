Julerock i Varde: De mødes til musik og øl

I tre uger har samtlige 200 billetter været udsolgt til julerock i Varde 2. juledag, en tradition der har mere end 30 år på bagen.

Varde: Selvom det er det lokale bryggeri Warwik, der står for julerock på Smedeværkstedet 2. juledag, er det ikke kun deres øl, der findes i baren. Dder er blandt andet rom og Mokai, så der er lidt for en hver smag. At der skal være noget til en forskellig smag, det har Mikael Langager, der er direktør i Warwik, også for øje - eller øre - når der skal vælges et andet band til aftenen, der altid byder på to bands. - De skal helst være lokale, og så skal det være noget andet, fortæller Mikael Langager. Noget andet - det er underforstået noget andet end The Glam, der i forskellige konstellationer har spillet til julerock i Varde i over 30 år. I år er det andet band Middelname Mississippi, et ungt, lokalt band, hvorfra nogle af medlemmerne tidligere har spillet til julerock i bandet Leap.

Julerock The Glam har tidligere heddet Crash, Månemænd, Twist, Suzi og Quadratrødderne og Sweet Glam Jam.Det er Warwick Bryghus, der står for 2. juledag-arrangementet på Smedeværkstedet.



Der er 200 pladser, og alle billetter var udsolgt i flere uger op til koncerten



Tidligere fandt julemusikken sted på Det lille Apotek 2. juledag. Den tradition er for flere år siden flyttet på Smedeværkstedet.

Hygge Det unge band har trukket mindst to fans med til julerock, nemlig Tom Rasmussen og Helle Strunck, da Toms søn spiller i bandet. - Det støtter man jo op, siger han, der er til julerock for tredje gang. Kæresten Helle er med for første gang, og allerede tidligt på aftenen havde hun fået sine forventninger indfriet. - Der er god musik, og det er hyggeligt, siger hun og fremhæver musikken en gang til, mens hun smiler. Niels Pedersen er også med for første gang, han er afsted med sin kone og nogle venner. - Vi har købt en anpart i Warwik, det var sådan, vi hørte om det, fortæller Niels Pedersen, der også sidder til bords med nogle af sine naboer. Han synes, det er en hyggelig aften med god musik og så den gode øl, som han kender.

Anpart En anden anpartshaver til festen er Erik Nielsen, der med for femte gang. Han sidder sammen med næste generation i familien, deriblandt sin svigersøn Morten Callesen. - Det er et godt sted at slutte julefrokosten, siger Morten Callesen med henvisning til, at familien har været samlet til julefrokost, og nu runder de dagen af med julerock. Det er kun hvert andet år, Morten er med. - De andre år er vi ved min familie, siger han. At en del af publikum er anpartshavere, er ikke overraskende, de 750 anpartshavere får nemlig tilbudt billetterne, inden de bliver sat til salg for alle, fortæller Mikael Langager og tilføjer, at det faktisk er en pæn andel af de 750, der kommer fra Esbjerg, selvom Warwik er et Varde-bryggeri.