Jubel: Facebooks datacenter-exit åbner for skrotning af højspændingsmaster

Energinet vil i 2023 pille den nuværende 150 kilovolt luftledning ned fra Lykkegård til Karlsgårde. Derved kan Varde Kommune allerede nu gå i gang med at planlægge nye byggegrunde i Næsbjerg. Målet er, at de første grunde er klar i 2021.

At Energinet kan fremskynde nedtagningen af 150 kilovolt ledningen, der går fra Lykkegård ved Esbjerg til Karlsgårde, skyldes ifølge Henrik Riis, at blandt andet Facebooks datacenter i Esbjerg Kommune faldt til jorden.

- Vi har fundet ud af, at vi kan undvære den gamle ledning i Næsbjerg. Der skal ikke kabler i jorden, da vi faktisk ikke har behov for ledningen, siger direktør Henrik Riis fra Energinet Transmission.

Næsbjerg: I et årti har Næsbjerg kæmpet for at få fjernet den nuværende 150 kilovolt luftledning, der skærer gennem byens vestlige del. Ledningen har langt den dæmper på udviklingen i en af Varde Kommunes hurtigst voksende byer. Det var planlagt, at den skulle nedtages og erstattes af et 150 kilovolt jordkabel i 2025-27.

Dagens bedste nyhed

Næsbjerg med Finn Ladegaard, formand for Næsbjerg Sogns Borgerforening, har sammen med Troels Lorenzen og byrådsmedlem Ingvard Ladefoged (S) kæmpet en lang kamp for nedtagningen, da højspændingsledningen ligger i vejen for en udstykning af nye grunde på jord, som Varde Kommune har købt.

- Det er jeg glad for at høre. Nu vil vi lægge pres på kommunen for af få lavet en lokalplan, så kan vi komme i gang med en udstykning, siger Finn Ladegaard.

Pres er dog næppe nødvendigt, da borgmester Erik Buhl (V) er klar med en frisk udmelding.

- Jeg håber, de første byggegrunde kan være klar i 2021. Midt i alle ulykker er det her dagens bedste nyhed, siger Erik Buhl med tanke på 400 kilovolt højspændingsledningen, som opføres cirka 700 meter vest for Næsbjerg.

Han glæder sig over de nye vinde fra Energinet. Og det forhold, at der ikke skal tages hensyn til en kabellægning, betyder, at noget af området kan bebygges, når folk ved, at den gamle ledning tages ned i 2023.