Jonna er uddannet gourmetkok: Nu er hun madmor for byens ældre

Jonna Kristensen er glad for de ældre og for at servere traditionel dansk mad i sin café. Foto: Morten Nielsen

Oksbøls ældre kan godt lide sovs og kartofler. Det skal de få, siger caféejer Jonna Kristensen, som er gået med i en delvis kommunal ordning, som skal få ældre til at spise middagsmad sammen.

Oksbøl: Hun er uddannet på den hippe gourmetrestaurant Christies Sdr. Hostrup Kro ved Aabenraa i de gode år før finanskrisen i nullerne. I dag er 33-årige Jonna Kristensen selvstændig med Café Nørregade i Oksbøl, og her er noget så jordnært som sovs og kartofler en vigtig del af menukortet. Og måske bliver sovs og kartofler en endnu vigtigere bestanddel i caféen i fremtiden. For Jonna Kristensen er nemlig efter årsskiftet gået med i en madordning til ældre, og her har det foreløbige højdepunkt været ribbenssteg med sovs og kartofler. Her indtog 27 ældre de cirka 40 siddepladser, og det er meget tilfredsstillende i forhold til, at ordningen kun er et par uger gammel. - Jeg nyder at lave den slags mad. Den jeg er opvokset med, siger Jonna Kristensen, som ikke savner arbejdslivet på gourmetrestauranterne. Fordi sovs og kartofler er så stort et hit blandt ældre i Oksbøl, så overvejer Jonna Kristensen at sætte endnu flere retter med sovs og kartofler på menuen, men fredag stod den på biksemad med spejlæg.

Menu for ældre Ordningen fungerer sådan, at man kan spise på Poghøj tirsdag og torsdag.Man kan spise på Café Nørregade onsdag og fredag.



Menukortet er afstemt mellem café og plejehjem.



Prisen er 50 kroner for en ret.



Der er ikke skattekroner i projektet.

Stor opbakning Der er stor opbakning blandt Oksbøls ældre til maden, som er delvis kommunal på plejehjemmet Poghøj og delvis privat i Café Nørregade. Det er caféejer Jonna Kristensen, der står for den private del. - Der har været mange onsdag og fredag, når jeg serverer ældremad. - Jeg tror endda, at der er et endnu større potentiale af pensionister, der gerne vil have ældremad, siger Jonna Kristensen. Det er pensioneret kaptajn i hæren 67-årige Kaj Madsen fra Oksbøl et eksempel på. Han deltog for første gang i madordningen fredag. - Jeg kommer her, fordi jeg er vild med biksemad. Men jeg tror da gerne, jeg kommer igen. Der kan også været et socialt aspekt i det. Jeg er enkemand, så jeg har ingen at spise middagsmad med. - Jeg tror, det vil afhænge af menuen, om jeg vil komme, siger Kaj Madsen, inden han tager plads ved et bord med andre mænd.