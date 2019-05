Jonna, Kirsten og Jenny mangler kollegaer

Varde: Når 7-kanten og Varde Sommerspil sætter kulisser og scene op i Arnbjerg, så er der en lille flok, der servicerer håndværkerne og sørger for lidt frokost til dem. Flere af pigerne i køkkenet har været med i mange år. Nogen af dem i så mange, at der nu er plads til nye. Man mangler mindst to nye men gerne flere, der vil gå ind i et team om at fordele dagene.Der serveres mad stort set hver dag i perioden fra 20. maj til den 27. juni.Der serveres brød og kaffe om formiddagen og frokost. Der kommer mellem 15 og 25 til frokost. Man har selv indflydelse på, hvad der skal serveres fra en professionel køkkenvogn på pladsen.Der mangler også en kiosk-medarbejder eller to, der har lyst til at sælge øl og vand til de medvirkende hver aften. Arbejdstid fra kl. 19 - 24.Interesserede kan kontakte forestillingsleder Hans Gundesen på varde-sommerspil@mail.dk.