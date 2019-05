Jonas fra Varde blev Årets Naturformidler

Varde: NaturKulturVarde kan glæde sig over at have Årets Naturformidler 2019 i deres team. Ud af i alt 92 indstillinger faldt valget på naturvejleder Jonas Gadgaard.

"Jonas har bloggen "Naturnørd", som man kan følge både på Facebook, Instagram og YouTube. Her viser og fortæller han mindst en gang om ugen i sjove, informative videoer om alt fra ringmærkning af sangfugle og musvåger til hvordan man laver sit eget fuglefoder og hvilke vilde planter og svampe, man kan spise. " - således lød én af begrundelserne for, at det lige netop var ham, der skulle vælges.

Og skulle man få lyst til at se hvad Årets Naturformidler 2019 har så stor succes med, så lægger han hver mandag og fredag klokken 9.00 en ny video på Facebook med informationer og finurligheder fra naturen, eller i Ugeavisen Varde, hvor han er fast klummeskribent.

Prisen blev uddelt på årets Naturmøde i Hirtshals fredag aften.