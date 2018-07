John finder det ulækkert, men: Naturstyrelsen accepterer hestepærer på stranden

John Rasmussen klager i et læserbrev i dagens avis over, at der ligger hestepærer på stranden i Houstrup. Men grundlæggende ser Naturstyrelsen ikke hestepærer som noget "svineri".

- Ja, fordi vi kalder det ikke svineri. Det er tilsvarende, at folk går en tur med deres hund. En hund tømmer jo også tarmen en gang imellem, og skal det så være forbudt at gå en tur med sin hund i skoven?, svarer Søren Jessen.

Det gør han på baggrund af, at John Rasmussen i et læserbrev beskriver en tur på stranden, hvor han fandt 13 steder, hvor der var efterladt efterladenskaber fra heste.

Houstrup: Der skal være plads til både at nyde stranden som badende og som hesterytter. Og der er ingen krav om at fjerne hestepærer.

Hestepærerne tørrer ind

Søren Jessen fortæller, at han får en-to klager over heste på stranden om året. Mest generende for folk er hestepærer i vandet.

Hans oplevelse er, at når han undersøger stranden et par dage efter klagen, så er hestepærerne tørret ind til næsten ingenting.

Men John Rasmussen synes ikke, at det hjælper noget på hans oplevelse af at gå på stranden, at hestepærerne senere tørrer ind. Han er enig med Naturstyrelsen i, at der bør være plads til hestene på strandene, men han synes godt, at der kan stilles et krav om, at rytterne skal fjerne hestepærerne. Han påpeger, at når heste er med i optog i byer eksempelvis, så bliver hestepærerne samlet op. Det kunne de også godt blive på stranden, mener han.

- Alle skal være der, jo. Men det gælder jo også for de, som mig, der ikke er så meget til de hestepærer, siger han.