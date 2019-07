Jobpatruljen: En travl turistbranche glemmer unges ret til pauser

Varde: Forleden var HKs jobpatrulje på besøg i Varde Kommune, og selvom langt de fleste arbejdspladser overholder reglerne, så var der også eksempler på at reglerne for unge fritidsjobbere ikke altid var helt på plads.

- Varde Kommune har hver sommer besøg af rigtig mange turister, og det betyder ofte at der i højsæsonen ansættes mange ungarbejdere. Ofte har arbejdspladsen rigtig travlt når sæsonarbejderne kommer ind og derfor vil vi gerne give en hjælpende hånd ved at fortælle de yngste om rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet, fortæller HK Sydjyllands ungdomskonsulent Kathrine Møller.

Jobpatruljen kunne konstatere at netop travlheden spillede ind, for de unge fik i et vidt omfang ikke afholdt deres pauser.

- Desværre fik mange ikke holdt den pause på 30 minutter efter 4,5 timers arbejde, som de har krav på. Og det til trods for at det er helt nødvendigt med pauser hvis man skal klare en lang, travl arbejdsdag, fortæller Kathrine Møller.

Jobpatruljen består af grupper af engagerede unge mennesker, og er en landsdækkende aktion skabt af HK, 3F og 7 andre fagforbund.