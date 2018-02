Joan er formand for forsamlingshus, der trodser landsbydøden

Rousthøje: Det er egentlig et paradoks, for indtil for to år siden var der forpagter i Rousthøje Forsamlingshus. Derpå overtog bestyrelsen selv driften, og siden er det kun gået én vej: Fremad. Faktisk er antallet af arrangementer cirka fordoblet i den periode, forsamlingshusbestyrelsen selv har stået for driften.

Det er formand for forsamlingshuset, Joan Neder-Helman, 65 år, selvfølgelig glad for. Det betyder nemlig, at forsamlingshuset overlever, og faktisk er foreningen bag forsamlingshuset den næstsidste forening, der stadig eksisterer i Rousthøje. Der er tale om by, som har mistet skole og butik og andre vigtige landsbyfunktioner. Hvis forsamlingshuset også ryger, så er der kun borgerforeningen og byfesten tilbage.

- Men vi står sammen om forsamlingshuset. Vi har netop renoveret dele af huset, og det er sket med frivillig arbejdskraft. Vi får også kontante donationer. En borger, der ønsker at være anonym, har skænket 20.000 kroner, siger Joan Neder-Helman.

Hun gik selv ind i bestyrelsen for fire år siden og fremhæver de øvrige medlemmer som en væsentlig grund til succesen.